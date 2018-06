"La neve se ne frega", arriva il nuovo graphic novel tratto da un romanzo di Ligabue

Nel mondo in cui vivono DiFo e Natura, i protagonisti del racconto, è tutto perfetto, o quasi. Non c'è dolore, vecchiaia, è un mondo in cui si nasce vecchi e si vive "in crescendo", acquisendo forza, energia e bellezza con il passare degli anni. E' il Piano Vidor a provvedere ai bisogni e alla felicità di ciascuno, a garantire i diritti, a controllare che ciascuno compia il proprio dovere. Il Piano osserva tutto, anche le vite di DiFo e Natura, tranne quando nevica perché le telecamere satellitari non riescono a riprendere quanto accade all'aria aperta quando cade la neve: è il momento in cui ci si può scambiare informazioni ed agire segretamente.



Ed è proprio grazie alla neve che i due riescono a sfuggire all'occhio del Governo e a scoprire un mistero che il Piano pensava di aver relegato nel passato: quello della vita.



Ecco in anteprima alcune tavole del nuovo graphic novel: