"La migliore gioventù": quando il campo è stato davvero di battaglia

16:22 - C'è un club nuovo quest'anno in Lega Pro, la cara vecchia Serie C, il suo nome non ha mancato di destare curiosità nei calciofili. "Giana Erminio", un cognome e un nome, come su un registro di classe. E' una piccola squadra di Gorgonzola, nel Milanese, velocemente emersa dalle categorie dilettantistiche nel mondo del pallone professionistico negli ultimi anni. E a dispetto dell'escalation, non ha minimamente pensato di modificare del futuro dentro una trincea del Monte Zugna: anno 1916, una delle milioni di giovani vite bruciate nella Prima Guerra Mondiale.

Erminio in qualche maniera è rimasto vivo, grazie ai suoi concittadini, grazie a ragazzi come lui, solo più fortunati a nascere un secolo dopo, a potere abbinare il vocabolo "battaglia" all'aggettivo "sportiva", a combattere in una partita di calcio, o in una corsa, Si vince, si perde e subito dopo si vive. Qualcosa improvvisamente scomparso, nella primavera 1915, dall'orizzonte di tantissimi giovani che stavano contribuendo - con molta passione e pressoché zero soldi - a nutrire, a fare crescere l'imberbe sport moderno italiano. Il 24 maggio, è noto, il fischio d'inizio della Grande Guerra: via i lunghi pantaloncini alla zuava o le magliette di lana, su la divisa, via al fronte, la patria è uguale per tutti, anche o soprattutto per gli atleti.



Ed è nelle storie, sulle tracce di questi campioni e di quel nascente movimento bruciato sull'altare della follia del conflitto che si sono avventurati Dario Ricci e Daniele Nardi, una delle più tradizionali voci di Radio 24 e un alpinista che hanno voluto raddoppiare la comune esperienza editoriale di due anni fa, quando, a quattro mani, vollero raccontare le esperienze sulle vette del "ragazzo di pianura" Daniele. "La migliore gioventù - Vita, trincee e morte degli sportivi italiani nella Grande Guerra", hanno intitolato questo percorso partito davvero - vista la comune passione per la montagna - con zaino in spalla e corde, salendo e attraversando quelle alture del Triveneto in cui una partita di pallone, una sfida di scherma o qualche round di boxe dovevano apparire lontani se non irraggiungibili, cancellati dai proiettili, dalle cannonate, parcheggiati in attesa di un ritorno che per molti, purtroppo, non c'è stato. Come è capitato, per esempio, a Virgilio Fossati, capitano della prima Inter campione d'Italia nel 1910, punto fisso della neonata Nazionale italiana, caduto a Monfalcone nel 1916.



Sparsi sulle montagne della guerra e nelle pagine del volume anche quelli che invece ce l'hanno fatta: un dribbling alla morte che è stato "sliding doors" per i destini della futura grandeur dello sport nazionale, se è vero che in quell'inferno si sono ritrovati uomini come Vittorio Pozzo, Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, attorniati da tanti, tantissimi personaggi non passati all'immortalità sportiva, ma le cui vicende si incrociano in un coinvolgente flusso di racconti il cui denominatore comune è quello del cameratismo, dell'umanità profonda, del sacrificio, dell'amicizia, la sopravvivenza come un gol, il ritorno alla vita come una vittoria.



Arricchito da una sentita prefazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, "La migliore gioventù" è davvero una bella occasione in occasione di una ricorrenza così importante per la storia italiana per ricordare, capire tramite l'apparentemente leggero passepartout dello sport. C'era una volta una generazione di ragazzi speciali, che ha dovuto superare una prova totale e tremenda: e ce l'ha fatta, anche tramite chi non è più sceso da lassù. Giusto leggere, giusto emozionarsi, giusto capire: e pensare poi con giustificato sollievo al fatto che per tutti noi, uncannonata sia solo una forte e azzeccata pedata a un pallone.





La migliore gioventù

Vita, trincee e morte degli sportivi italiani nella Grande Guerra

di Dario Ricci e Daniele Nardi

pag.204, euro 14

Infinito Edizioni