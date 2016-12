"La Macchia", un fantathriller nel segno del destino

Fabrizio Ponciroli, noto per la sua anima sportiva (Direttore Calcio2000 dal 2007, collaboratore Corriere dello Sport, Giorno, Leggo, Datasport, Sportal, e Tuttomercatoweb) ha deciso di mettersi in gioco nel mondo del fanta/thriller. Così nasce La Macchia. Si racconta di Tom, adolescente dalla fantasia galoppante. La sua vita quotidiana, tuttavia, è un susseguirsi di sogni destinati a non realizzarsi mai. Il suo sincero e libero amore per Ilenia è fonte di pesanti delusioni. Un giorno accade qualcosa… Mentre sta pescando, rischia di annegare in un luogo chiamato la macchia. Qualcosa cambia radicalmente in Tom.