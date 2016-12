"La forma minima della felicità", una storia sulla solitudine e sul tempo

17:49 - Luce vive barricata in casa, vegeta sul divano, mastica fette biscottate davanti a Canale 32, il canale mono-tematico di televendite perenni di anelli e bracciali. Ha perso il lavoro e l’appartamento 51, l’unica sua entrata finanziaria, è sfitto da un po’. In casa tutto è a terra, le mensole, i libri, i cassetti, e i giorni e le notti si susseguono senza tempo.

Un giorno irrompe nella sua vita Bambina, Viola, cinque anni, figlia di Yuri, suo fratello, che non vedeva da un Natale passato, anni fa. Bambina è muta, ha deciso di non parlare più. "Pensavo mi avrebbe seguita, con i cani succede così, invece era lì, di sale".



Bambina, non parla, ma telefonerà a canale 32. Non parla, ma scriverà numeri su post-it fluorescenti. Non parla, ma appiccicherà quadrati colorati sulla porta di Luce e poi giù per le scale e sotto il portico.



Bambina creerà tappe di foglietti di carta che Luce, alla fine, seguirà uno dopo l’altro uscendo finalmente per strada. Bambina sarà il tramite, il punto di contatto tra le persone importanti del passato di Luce e quelle che le si avvicineranno in futuro, come Morgan, il ragazzo che risponde a canale 32.



Luce inizierà a lavorare in una libreria e per andarci dovrà prendere la metro, un tram, fare circa settanta passi, e attraversare l’incrocio. "La forma minima della felicità" di Francesca Marzia Esposito è una storia sulla solitudine e sul tempo, che ti attraversa lo stesso, anche se tu rimani immobile, fino a che non arriva nella tua vita una bambina.



Francesca Marzia Esposito vive a Milano, insegna danza. Si è laureata al Dams di Bologna, ha conseguito un master in Scrittura per il Cinema all’Università Cattolica di Milano. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sulle riviste: Granta, ‘tina, Colla, GQ e altri.



Francesca Marzia Esposito

La forma minima della felicità

Baldini & Castoldi

Pagine 280

Prezzo euro 14,00



Leggi di seguito un estratto del libro:





SI PREGA DI CHIUDERE IL PORTONE. SI PREGA DI NON CHIUDERE IL PORTONE.

Aspettavo che tutto ricominciasse all’improvviso. Il verde lampeggiante della farmacia di fronte pulsava ritmico in tre croci concentriche, dalla più grande alla più piccola, come un muscolo cardiaco artificiale sempre uguale, sempre uguale. La catena infinita di lampioni si spense mentre i quattro semafori all'incrocio erano ancora un gioco di luci intermittenti. Giallo e verde, gli altri colori erano una scia sbiadita nel cemento di Milano sotto un cielo che affiorava dall’oscurità. Un viale lunghissimo spaccava in due la città. Da una parte il centro, dall’altra periferia. Nel mezzo c’ero io. Nel mezzo di questa finestra, di questa casa, di questo palazzo. E lei correva in perfetto orario. Una sagoma grigia lungo una fi la di alberi deformi. La coda di capelli oscillava a metronomo, dalla bocca usciva un filo biancastro di condensa. Aveva le cuffiette nelle orecchie. O forse ero io, immaginavo che stesse correndo con Björk nella testa. Forse le piaceva Björk. Correva bene, coordinata, senza fretta ma veloce. Correre per correre, per igiene, per controllo, per avere tutto sottocontrollo, per pensare, non pensare, non pensare, seminare qualcosa, correre per correre ha quel ritmo lì, nessuna fretta, solo velocità. Sparì in curva. La strada era silenziosa. Ogni tanto una macchina che non facevi a tempo a vedere, arrivava dal nulla e se ne andava via per sempre. La terza finestra a partire dal basso del palazzo sull’altro lato era illuminata, il busto e le gambe di qualcuno tagliavano a passi veloci la luce subacquea della stanza. Prima andavo anch’io. La ragazza con la coda fece il giro. Si fermò al muretto, si prese un piede per flettere la gamba, e al portone non la vidi più. La via si riempì di traffico, la croce andò a buio, i quattro semafori si alternarono in rosso e verde, la finestra si riassorbì, diventò giorno, tirai giù la tapparella.



AVVISO AI SIGNORI CONDOMINI

Si prega i signori condomini di evitare di sciorinare sul balcone il bucato inzuppato d’acqua che gocciolando va a bagnare quello dei piani inferiori già in fase di asciugatura. Per cui, si sensibilizzano i signori condomini a controllare lo stato effettivo della biancheria stesa al piano sottostante per evitare incresciosi problemi.

Grazie

L’amministratore

Umberto Saggese





Tè al limone, fette biscottate, miele, marmellata, candeggina, scottex, carta igienica, sapone, dentifricio.

Desidera?

Due scatolette di certezze senza sospiri.

Desidera?

Un barattolo di possibilità miste.

Desidera?

Una confezione di sicurezze non dogmatiche.

Desidera?

Un sacchetto di decisioni già prese.

Desidera?

Delle alternative opzionabili in barretta.

Dovrebbe esserci rimasto qualcosa nei surgelati—

Al telefono il Super mi disse che avrebbero consegnato nel pomeriggio. Riagganciai, mi misi sul divano a guardare Canale 32, e pensai che il 51 era sfitto da un po’. Mi serviva un cartello. Uno di quelli fosforescenti da mettere giù al cancello. L’ultimo inquilino del 51 era stato il ragazzo che poi partiva a costruire piattaforme petrolifere sul mare. Quando me lo disse io feci una ics con la faccia, lui mi fissò come a dire Guarda che è vero. Prima di lui c’erano stati quei due francesi, lui pilota di aerei, lei hostess, quattro mesi. E prima ancora gli studenti musulmani, due femmine e due maschi, non sposati, non fi danzati tra loro. Musulmani moderni, uomini senza baffi , donne con facce antiche senza velo e a caviglie scoperte. I nominativi me li aveva sempre passati Alfonso, il portinaio. Fino a due mesi fa, quando lo avevano beccato. Pare si intascasse metà dei soldi delle pulizie del palazzo. Non sarei durata a lungo senza inquilini. Mi sarei mangiata nel giro dei prossimi, diciamo tre mesi, tutti i miei esigui risparmi. Adesso che un lavoro non l’avevo più. Adesso che il mio lavoro mezza giornata in libreria non c’era più. Adesso che i giorni e le notti non esistevano più se non in un perenne giorno elettrico e notte artificiale. Comunque a stare a casa spendevo poco, bollette e spesa al minimo, stop. A non fare si spende poco. A non essere si spende pochissimo. O moltissimo. Mi serviva un cartello. Ma sarei dovuta uscire per comprarlo. Oppure avrei potuto farlo io con un cartoncino. Per il momento guardavo Canale 32. O era lui che guardava me. Facevamo a gara a chi non si muoveva prima. Il 32 era un canale senza tempo, monotematico, in primo piano il verde del velluto, la telecamera faceva una carrellata ininterrotta stringendo in dettaglio, andava avanti e indietro a mostrarmi una distesa continua di anelli e bracciali in oro e argento, mentre il sottopancia mandava a nastro il numero da chiamare. Quando mi stancavo di guardare, alzavo il volume e la voce di un tizio diceva Questo è oro 24. Pietre tagliate a vivo. Ma guardate il disegno dell’intreccio. Signore, anche questo è oro 24. Catene a maglia grossa, piatta, sottile, con ciondoli e pietre dure. Questo è oro rosso. Questo è oro bianco. Questo è corallo. Argento, non alpacca, ben inteso. Argento e Swarovski. Molto luminosi. E abbiamo le verette con zircone. Il tutto a un prezzo, solo per oggi, ripeto, solo per oggi— e poi diceva una cifra. Per un anello con diamanti, ottanta euro circa. Canale 32, l’unica rete che prendeva lamia tv. È successo così. Un giorno lo schermo scompone l'immagine in tanti regoli supercontrastati bloccati, tutti i canali incastrati, tranne il 32, che si vede benissimo. E se mi stancavo di ascoltare, abbassavo di nuovo a zero e guardavo l’Africa, la macchia di muffa sul muro. L’Africa, nata perfetta come solo un’infiltrazione capillare di vecchia data può fare. Un’Africa grigio scuro su fondo chiaro. Una macchia secca. Una volta era fatta d’acqua. Una volta ero fatta d’acqua anch’io. A un certo punto si era seccata per sempre. Una crosta di istanti eterni sulla parete.

Il citofono squillò. Il citofono era sul muro. Io ero sul divano. Lo guardai. Tra il muro e il divano c’erano due metri e mezzo. Tra il muro e il divano c’era la finestra e il mio corpo immobile. Dai buchi della tapparella abbassata filtrava poca luce. Schiacciai ok sulla tastiera del telefono, le 17.30. Addirittura. Il tempo girava per affari suoi, lo toccavo tangenzialmente a volte, la maggior parte delle altre era una ruota che scandiva minuti vacanti, coordinate numeriche galleggianti. Mi alzai, andai in cucina, tirai su l’avvolgibile, giusto per accertamenti che fosse davvero il fattorino del Super. Un uomo in miniatura con due buste giallo flash davanti al cancello. Citofonò una seconda volta. Mi impigliai con la manica nella maniglia della porta, nello sganciarmi sventolò il calendario. Dicembre 2007. Il duomo di Milano irradiato come un’apparizione extraterrestre nella metà pagina inferiore, sopra, la griglia mensile delle date. Una patina di cerume opacizzava la stampa. Lo lasciai lì, di sbieco, sollevai il citofono. Al terzo, dissi. Presi cinquanta euro dal cassetto delle posate. I soldi li tenevo arrotolati tra cucchiai e forchette. Il cassetto lo avevo lasciato sulla mensola. La mensola era appoggiata in equilibrio sul frigo. Era l’unica orizzontale, le altre tre rosse erano smontate, verticali, tra il frigo e il lavello. Mentre il borsellino lo avevo nella borsa. La borsa non ricordo più dove l’avessi. Comunque non in cucina. Sentii l’ascensore che si fermava, centrai l’occhio nello spioncino, misi a fuoco una faccia che si ingigantiva e sfocava. Stava suonando. Si girava verso sinistra, azionava il clic clac afono del campanello. Quando iniziò a premere il tasto ritmicamente, aprii. Era sempre lui che mi portava la spesa, l’afroamericano addetto alle consegne e al magazzinaggio, Yatma, c’era scritto sulla targhetta appuntata sul giubbino blu. Mi consegnò le buste, prese i soldi, fi rmai su Consegnato usando la Bic che passò dal suo taschino alla mia mano, ghiacciata. Gli restituii la penna, mi disse qualcosa tipo che sottocasa non riusciva mai a trovare parcheggio. Non so che farci, mica guido, non dissi. Mi fece cenno con la testa, annuii, chiusi la porta. Il 15 era un anello con la doppia fascia in argento, due cerchietti saldati insieme, non costava nemmeno molto, trentadue euro. La mia attenzione scivolava su un continuum di gioielli che variavano per millesimi di particolari, le immagini scorrevano, bagliori luminescenti accecavano qua e là la visione, un’ipnosi caleidoscopica senza interruzione ma alla fi ne gli occhi si impallavano sempre su quell’anello. Trentadue euro, doppia fascia in argento. Trascorse un tempo imprecisato, fuori la pioggia era un dettato di puntini sulla mia tapparella. Smise. L’aria si seccò, si scurì, si freddò di più. Il mio cervello girava lento sui numeri del sottopancia, erano facili, a coppie, molti zero alla fine. Quando presi il cordless, mi squillò in mano. Gentile signorina che ci guarda sempre, volevamo ringraziarla per la fedeltà accordataci, le inviamo l’anello che le piace tanto. Invece era mia madre. Mi fece il solito test a risposte multiple, Sì, No, Abbastanza, Sì, No, No. Non ho ancora trovato, dissi quando mi chiese del 51.