"La fine della ragione" nel nuovo graphic novel di Roberto Recchioni

Un mondo in cui cercare un medico è eresia. Questo, lo scenario in cui Roberto Recchioni ha ambientato La fine della ragione (Feltrinelli, 112 pagine, 16 €), il suo ultimo graphic novel. Nel fumetto, che l’autore ha scritto e disegnato, la società ha rinnegato scienza e cultura: preferisce affidarsi alla sapienza popolare, ai rimedi naturali e alle cure tradizionali. Così, una madre che vuole salvare la figlia malata ricorrendo a un dottore deve sfidare il giudizio e le regole della comunità.