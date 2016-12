11 settembre 2015 "L'unica voce", la graphic novel di due ragazzi fuori posto Tiziano Angri racconta con tratto originale e sicuro, deformato e pop, la storia poetica e inquietante di Yuri e Irene alle prese con la sessualità e i fantasmi dell'infanzia Tweet google 0 Invia ad un amico

07:08 - Yuri e Irene sono i protagonisti de "L'unica voce", graphic novel firmata Tiziano Angri che tratta l'identità di genere. Con tratto originale e sicuro, deformato e pop, prende vita la storia poetica e inquietante di due ragazzi "fuori posto": un'opera necessaria e densa che rivela un nuovo grande autore italiano, classe 1981, già dotato di impressionante maturità nel segno e nel racconto.

Una graphic novel affascinante e toccante, sui fantasmi dell'infanzia che continuano a camminarci accanto. Yuri, uno dei due protagonisti, soffre fin da bambino di un disturbo che lo ha reso insofferente alla voce umana. Attraverso bizzarri rituali cerca il silenzio, la guarigione e la pace.



Irene è un ragazzo intrappolato in un corpo che non gli appartiene. Si prostituisce per pagarsi l’operazione che completerà la sua metamorfosi. Si sono già incontrati, Yuri e Irene, in un tempo mai davvero passato. E si incontreranno ancora, in un paesaggio di rovine nel cuore della provincia italiana, per scoprire il legame misterioso che unisce le loro vite.



Tiziano Angri

L'unica voce

Pagine 128, bianco e nero

Euro 16

Collana: Coconino Cult