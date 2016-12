"L'oltraggio", una famiglia piena di segreti e un'ambivalenza d'amore

10:06 - Eleonora non vede Corinne da quattro anni. Così, quando la sua amica d’infanzia la invita nella meravigliosa tenuta toscana di Bruges, dove vive insieme al suo compagno Alessandro, brillante uomo d’affari con la passione per il teatro, lei la raggiunge.



Alessandro ha un fratello, Emanuele, molto diverso da lui. Uno è gentile e premuroso, l’altro è selvaggio e irruento, ma entrambi la catturano in un gioco ambiguo. Anche se desidera Alessandro, Eleonora rinuncia a lui per proteggere Corinne, come fa sin da quand’era piccola.



Non riesce invece a sottrarsi alla violenta bellezza di Emanuele, che le rivela quanto possa essere eccitante perdere il controllo. Ossessionata da due uomini, Eleonora cercherà di scoprire a tutti i costi cosa nasconde il passato. Non sa ancora che soltanto scavando nel loro cuore e nel loro corpo potrà finalmente curare la propria ferita.



Sara Bilotti è nata nel 1971 a Napoli, dove vive. L’oltraggio è il suo romanzo d’esordio, primo di una trilogia.



A "L'oltraggio" seguiranno "La colpa", marzo 2015 e "Il perdono", maggio 2015.



Sara Bilotti

L'oltraggio

Einaudi Stile Libero

Pagine 312

Euro 9,00

Leggi in anteprima un passo del libro:



Eleonora seguì la direzione dello sguardo di Emanuele. Alessandro stava dando una grossa busta bianca a una donna minuscola, che aveva aperto una porta sul lato sinistro della chiesa medievale, al centro della piazza. – Che fa? – Ha preso quello che non abbiamo mangiato e si è fatto aggiungere qualcosina, dopo aver pagato il conto. Stasera gran festa, alla mensa del borgo. La generosità di Alessandro faceva il suo effetto. Eleonora lo osservò e si chiese come fosse possibile trovare tanta colpa nell’innocenza. Forse era lei, l’unica colpevole, e vedeva un dito accusatore in ogni gesto generoso. – Sta cercando di allontanare Corinne, ma lo fa a modo suo. Non è abituato a scacciare le persone dalla sua vita, e la sua goffaggine lo rende spietato. Nessuno è piú crudele di un uomo poco allenato alla cattiveria. – Immagino che Corinne lo stia esasperando. – Sí. Perché di solito una donna, dopo che è stata lasciata, non resta in casa con l’uomo che ama. Si allontana, cerca di dimenticarlo. Una cosa è cercare di riconquistarlo, un’altra approfittare della sua bontà per restare a Bruges. – È colpa del nostro passato, Emanuele. – Tutti abbiamo un passato. Anche quello di Alessandro non è facile. Ma a un certo punto il passato deve smettere di essere una scusa. La fissò, con il solito sguardo che obbligava la realtà a piegarsi. – Diglielo subito, se non vuoi stare con lui a Firenze, Eleonora. Per favore. Aveva per caso avvertito un tono protettivo? Emanuele stava facendo il fratello maggiore. Stupefacente. – Glielo dirò. Ma lei non voleva andare a Firenze? Per quanto tempo ancora sarebbe riuscita a tenere tutto sotto controllo, pur di non far soffrire Corinne? Troppe domande non avevano risposta, troppe alternative avevano lo stesso peso. Firenze o Bruges. Cuore o sesso. Alessandro o Emanuele.