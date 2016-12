"L'infiltrato", la lotta del Partito comunista contro il terrorismo rosso durante gli anni di piombo

Durante gli anni di piombo il Partito comunista fu in prima linea nella battaglia contro il terrorismo rosso che minava i principi democratici del paese e la forza stessa del partito, al suo massimo storico di consenso. Oltre al lavoro alla luce del sole, il Pci operò per individuare e denunciare i soldati della lotta armata e i loro fiancheggiatori, svolgendo anche un'azione d’intelligence parallela, in collaborazione con gli organi dello Stato.



In quel periodo Ugo Pecchioli, braccio destro di Berlinguer, concordò con il generale Dalla Chiesa un'importante operazione segreta: l'infiltrazione in un gruppo di fuoco di un militante del partito, che avrebbe dovuto riferire al comandante dell'antiterrorismo. Un episodio accertato e documentato, sebbene ancora coperto per molti aspetti dal necessario riserbo, che non ha avuto un'adeguata considerazione storica.



Vindice Lecis è nato a Sassari nel 1957. Giornalista, da trentacinque anni lavora per il gruppo Espresso. È autore di numerosi romanzi storici e saggi sulla politica italiana del Novecento e sulla storia antica della Sardegna, tra cui La resa dei conti (2003), Togliatti deve morire (2005), Da una parte della barricata (2007), Le pietre di Nur (2011), Golpe (2011), Buiakesos: le guardie del Giudice (2012), Il condaghe segreto (2013), Judikes (2014), Rapidum (2015).



Leggi di seguito un estratto dal libro: