"L’estate in una canzone in cento parole", antologia di racconti brevi

"Estate. Quando arriva, la sentiamo nell'aria, nel vento più dolce, portata da una canzone. Quante volte abbiamo cantato l’estate. Quante canzoni hanno accompagnato le nostre storie in riva al mare. Ogni estate ha la propria canzone, che ci tormenta, ma è anche l'insostituibile colonna sonora delle nostre emozioni. La prima volta al mare, il primo bacio, il primo viaggio da soli. L’estate della gioventù ormai passata. L'estate dei nonni. L'estate dei mondiali. L'estate di chi ci ha cambiato la vita". E' l'atmosfera dell'antologia "L'estate in una canzone in 100 parole" a cura di Vincenza Alfano per la collana L'Erudita, casa editrice Giulio Perrone editore. "Così abbiamo provato a raccontare l'estate in una canzone. Estate che ha sempre il sapore di mare, sapore di sale".

"Estate che ci fa morire di nostalgia perché sta finendo. Estate in cui se prendi il solleone sei rosso come… Un’estate fa da rimpiangere perché era con te. Estate verso il mare mare con la voglia pazza di arrivare lì da te. Estate in cui si va a la playa e bastano tre parole sole, cuore e amore per sentirsi leggeri. Estate italiana delle notti magiche inseguendo un goal. Estate in cui si va despacito. Ce ne sono più di cento in questo libro di estati e altrettante canzoni. A ciascuno la sua".



Una delle 100 estati è raccontata da Maria Carola Mazzer in "Scampoli d'assenza": "Lì, sperduto sopra una collina fatta di roccia cremisi e macchia mediterranea, il bianco del sacro...".





L’estate in una canzone in cento parole

Antologia a cura di Vincenza Alfano

I libri migliorano la vista

Maggio 2018



Pagine:128

Prezzo:15 euro

Formato 13x20

brossurato

Isbn: 978-88-6770-384-5