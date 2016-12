"L’elenco telefonico degli accolli", Zerocalcare torna in libreria

Un ritorno dolceamaro, come è nel suo stile più intimo. Zerocalcare, fenomeno editoriale del fumetto italiano, ricompare in libreria con "L'elenco telefonico degli accolli”, pubblicato da Bao Publishing. Un volume in cui Michele Rech (questo il suo vero nome) ripercorre le storie degli ultimi due anni del blog e offre ai lettori 45 pagine inedite. Una formula che si era rivelata vincente già per la precedente raccolta, "Ogni maledetto lunedì su due".