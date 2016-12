"L'Amore, forse": un viaggio attraverso le emozioni più forti

Amore, tradimento e perdono si intrecciano in un romanzo appassionante in cui i sentimenti e le emozioni travolgono. Barbara Fabbroni , psicologa e psicoterapeuta di Arezzo, pubblica il suo primo romanzo femminile "L'amore, forse" edito da EdizioniCroce . Un ottimo spunto per chi vuole dedicarsi alla lettura ricercata e poetica dell'amore e un'idea regalo da fare per Natale all'amica in crisi col fidanzato.

“L'Amore, forse” racconta la storia di Charlotte, tradita dal grande amore parigino Jean Luc, e che cerca di riprendere in mano la propria vita. Dopo l'ennesima delusione amorosa, vuole lasciarsi tutto alle spalle e cambiare città per ripartire da zero. Inizia a frequentare lo studio di una psicologa Sophie, che le chiede di scrivere un diario in cui ripercorre le tappe del suo amore. Il lungo flash-back sulla storia di Charlotte e Jean Luc accompagna il lettore fino alla fine del romanzo. Charlotte, a sorpresa, decide di dare un'altra opportunità a Lean Luc.



Barbara Fabbroni ha scritto un romanzo rosa, introspettivo, destinato a un pubblico femminile sulla scia di "Il diavolo veste Prada” o "Il diario di Bridget Jones". Un testo ricco di emozioni: non solo l'amore di coppia, ma anche la paura di amare e di soffrire, il perdono, il tradimento, l'offesa, il dolore. La Fabbroni in veste narrativa ripercorre un lavoro psicologico sull'amore infelice.

In libreria dal 20 novembre.