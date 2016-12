"Kamasmart. Le dimensioni non contano": guida al sesso... in un'auto a due posti!

Quanto contano le dimensioni nel sesso? Pochissimo, risponderebbero i due 23enni romani Lorenzo Coltellacci e Guido Astolfi . Per Magic Press hanno appena pubblicato Kamasmart , esilarante manuale per coppie che per la propria intimità hanno a disposizione soltanto... un'auto a due posti.

La guida contiene quindici posizioni illustrate a colori, calcolate al millimetro e mostrate nei vari passaggi. I due giovani autori - studente di Lingue Lorenzo, laureato allo IED Guido - giurano di averle provate di persona "in un parcheggio, vestiti, di giorno, domenica 11 agosto 2014, con la gente che passava e ci guardava male" e collaudate in privato con le loro partner.



Non resta che dotarsi di un compagno o una compagna non troppo pretenziosi e seguire passo passo infografiche e consigli tecnici per dar sfogo alla passione anche dentro l'abitacolo meno confortevole.





Guido Astolfi - Lorenzo Coltellacci

Kamasmart. Le dimensioni non contano

Macic Press

80 pagg.

9,90 euro