"Josef Albers in Messico" alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia

"Il Messico è senz’altro la terra promessa dell’arte astratta", aveva scritto Josef Albers all’amico Vasily Kandinsky , con cui insegnò al Bauhaus. Negli spazi espositivi della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia dal 19 maggio al 3 settembre arriva la mostra "Josef Albers in Messico" , proprio per "mettere in evidenza proprio questi legami tra le forme visive astratte dei dipinti di Albers e le architetture precolombiane", come ha spiegato la curatrice del Solomon R. Guggenheim Museum, Lauren Hinkson.

Josef Albers (Bottrop, Germania, 1888 - New Haven, Connecticut, 1976) è stato un artista, poeta, teorico, professore di arte e design prima al Bauhaus a Dessau, poi a Berlino, e successivamente, una volta trasferitosi negli Stati Uniti nel 1933, al Black Mountain College e all’Università di Yale. Il suo primo viaggio in Messico risale al 1935, venendo così a contatto con le forme architettoniche dei siti archeologici della Mesoamerica. Durante le sue visite, l’artista realizzò centinaia di scatti in bianco e nero raffiguranti piramidi, templi, santuari e raggruppando insieme immagini multiple, stampate in diverse dimensioni su fogli di cartone.



La mostra a Venezia raccoglie alcune di queste fotografie e foto-collage (molte delle quali presentate pe rla prima volta) insieme a un nucleo di dipinti provenienti dal Museo Solomon R. Guggenheim di New York e dalla Fondazione Anni e Josef Albers, tele iconiche appartenenti alle serie "Variante/Adobe" (1947-1952) e "Omaggio al quadrato" (1950-1976). L'esposizione rivela lo stretto rapporto tra l’arte di Albers e le forme geometriche dei monumenti precolombiani che l’artista studiò nel corso dei suoi numerosi viaggi, offrendo così una nuova lettura dei suoi più celebri lavori astratti e sottolineando anche l’importanza del tema della serialità che ritorna in tutta la sua produzione.



Josef Albers in Messico

Collezione Peggy Guggenheim - Venezia

Dal 19 maggio al 3 settembre

Per ulteriori informazioni clicca qui