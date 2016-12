Sono molti, infatti, gli eventi programmati sul territorio: dalla diffusione di video registrati dai testimonial, all'intervento dei cosiddetti "messaggeri", volontari che aiuteranno i librai a raccogliere i volumi donati alle scuole. Previste anche letture pubbliche e visite guidate in biblioteca.



Un'ulteriore fase prenderà il via dopo il 30 ottobre, con l'impegno delle case editrici a raddoppiare il numero dei libri destinati alle biblioteche scolastiche: per ogni volume acquistato e donato dai cittadini, ne sarà aggiunto uno dalle case editrici, in numero uguale per tutte le scuole aderenti che ne faranno richiesta. Inclusi anche numerosi incentivi all'acquisto per le biblioteche aziendali.



Grande la partecipazione dei testimonial: sono infatti decine gli scrittori, i cantanti, gli youtuber e gli esponenti del mondo dello spettacolo, dell'informazione, della cultura e dello sport ad aver aderito. Tra questi, Jovanotti, la pugile Irma Testa, star della Rete come Sofia Viscardi e Leonardo Decarli. Tanti, naturalmente, gli scrittori, come il vincitore del Premio Strega 2016, Edoardo Albinati, o Mauro Corona, Erri De Luca, Dacia Maraini e Moni Ovadia, per citare alcuni dei più noti.



Importante anche l’aspetto tecnologico dell'iniziativa. Il portale www.ioleggoperche.it rappresenta il riferimento virtuale della campagna, punto di raccolta di tutti i dati relativi ai gemellaggi tra scuole, librerie e messaggeri, e mappa degli eventi in programma.