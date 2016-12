19 marzo 2015 "Io vivo come te", Napoli rende omaggio

a Pino Daniele: 60 foto per i 60 anni In mostra presso la chiesa di San Biagio Maggiore gli scatti di dieci autori napoletani che diffondono nel mondo il nome della città come luogo di creatività Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:01 - "Io vivo come te" è un omaggio fotografico per celebrare la vita e la carriera di Pino Daniele, il più grande rappresentante di una napoletanità "altra". Inaugurata a Napoli nel giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 60 anni, la mostra è una reunion di suoi sostenitori, prima ancora che autori riconosciuti, persone che, come lui, ben conoscono le difficoltà di fare arte e cultura nel capoluogo campano e, nonostante ciò, diffondono nel mondo il nome della città come luogo di creatività.

"Io vivo come te" racconta, così come la musica e le parole di Pino Daniele, la profonda conoscenza di un territorio ed, allo stesso tempo, l'esigenza di rinnovamento di una "forma mentis" fortemente ancorata al passato, che si esprime attraverso immagini di storie diverse che parlano al pubblico. la mostra vuole essere un ulteriore omaggio al grande Pino, un atto d'amore incondizionato nei suoi confronti, ma anche per la città, i suoi abitanti e l'umanità tutta.



Sessanta immagini di 10 autori, 10 storie per 10 canzoni, visioni personali sostenute da un comune denominatore: l'esigenza di espressione di forze creative di una città, sempre a metà tra tradizione e rinnovamento. Un intreccio di immagini d'autore con contributi di musicisti internazionali che, con la loro arte, ripercorreranno la musica di Pino. Il progetto viene presentato per la prima volta presso la chiesa seicentesca di San Biagio Maggiore, nel centro storico di Napoli.



"Io vivo come te" è un progetto che si inserisce nel dibattito sulla contemporaneità. Il fine sociale è offrire spunti di riflessione per andare oltre, sorvolando logiche semplicistiche, didascaliche o meramente descrittive di un luogo, così come della vita stessa. La città si pone, come nelle canzoni di Pino Daniele, sullo sfondo; quella città, musa ispiratrice che ha, a sua volta, omaggiato il poeta come solo Napoli avrebbe potuto fare. Nei giorni immediatamente successivi alla sua inaspettata scomparsa, da tutte le botteghe, negozi e bar, da tutte le case, è risuonata forte soltanto la sua voce, al di là di ogni polemica.