"Inseguendo Donnafugata": in mostra a Milano i profumi e i sapori della Sicilia

Bozzetti e illustrazioni dell'artista sono affiancati a materiale di lavoro, fotografie, video e documenti per raccontare le fonti d'ispirazione dell'artista, i protagonisti e i paesaggi che hanno dato vita e corpo alle sue storie a colori. Un percorso multisensoriale che porta il visitatore non solo a conoscere meglio il vino, ma ad attraversare la Sicilia dalle pendici dell’Etna fino alle scogliere a picco di Pantelleria. In mostra anche le etichette più famose. L'ultima tappa dell'esibizione non può che essere l'assaggio del vino. Un momento in cui si coglie la perfetta sintonia tra illustrazione e oggetto, tra contenitore e contenuto, tanto che l'opera di Stefano Vitale per Donnafugata è stata definita "uno dei più riusciti e fortunati casi di perfetta identificazione tra brand e prodotto".



L'esposizione, curata da Lorenzo Damiani, ambisce a svelare il carattere e i valori che sono alla base dell'esperienza artigianale di una famiglia che ha saputo valorizzare il suo territorio rendendo la propria produzione un'eccellenza a livello nazionale. Attraverso differenti capitoli e tappe, la mostra svela aneddoti sui protagonisti e ricostruisce la storia di Donnafugata e di tutto quello che c'è dietro la produzione. Come in un film corale, i protagonisti si alternano nelle foto di Guido Taroni e con le interviste di Virginia Taroni intergrano il percorso espositivo.



Si parte da Gabriella e Giacomo Rallo, fondatori di Donnafugata e ideatori del nome che deriva dal romanzo Il Gattopardo di uno dei più siciliani tra gli scrittori: Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La denominazione del brand vuole evocare la fuga e il rifugio della regina Maria Carolina di Borbone nelle terre dove oggi sorgono i vigneti. L'idea di Gabriella e Giacomo è partita da un sogno e si è tradotta in impresa. Non vengono esclusi dalla narrazione José e Antonio, quinta generazione di questa famiglia. Josè che attraverso la musica jazz sperimenta nuovi modi di comunicare il vino e Antonio che con la viticoltura di Pantelleria raggiunge vette di eccellenza riconosciute in tutto il mondo.



Inseguendo Donnafugata

Villa Necchi Campiglio, Milano

Dal 16 maggio al 22 luglio 2018

Per informazioni clicca qui