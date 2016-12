"Infinito Pinocchio": mostra sul classico di Collodi a Milano

Nel percorso sono esposte edizioni storiche, disegni, bozzetti, opere di artisti contemporanei e oggetti d'epoca che testimoniano il successo planetario del burattino.



Tra i pezzi in mostra si contano anche alcune rarità, come l'introvabile Le avventure di Pinocchio di Felice Paggi Editore del 1883 ed il “Giornale per i bambini” del 1881 con la prima puntata de La storia di un burattino. Arricchiscono la mostra le tavole originali di celebri artisti tra i quali Benito Jacovitti, Giuseppe Porcheddu e Roberto Innocenti e le marionette del Teatro di Mangiafuoco della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli.



In occasione della mostra è stata pubblicata la traduzione integrale de Le Avventure di Pinocchio in dialetto milanese, pubblicata da Luni Editrice, ideatrice e collaboratrice della mostra.



L'allestimento è stato realizzato da Mobitaly, consorzio di 40 aziende della Brianza che rappresentano l'eccellenza nella lavorazione artigianale del legno, che si sono occupati della ricostruzione di alcuni ambienti del romanzo.