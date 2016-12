"Il teatro del suolo": a Padova i Phénomènes di Dubuffet

Dubuffet ha trovato le manifestazioni dell'arte dove nessuno aveva mai pensato di guardare: nei bambini, negli alienati, nella spontaneità di quegli impulsi che, svincolati dalla ragione, perdono i freni delle inibizioni perché "l'arte è soprattutto visione e la visione, molte volte, non ha nulla in comune con l'intelligenza né con la logica delle idee" e perché "la vera arte – aggiungeva - è dove nessuno se lo aspetta, dove nessuno ci pensa né pronuncia il suo nome".

L'evocazione di questa dimensione primaria della materia ha costituito il "segno" dominante della sua ricerca artistica e nel corso degli anni Cinquanta ha dato vita a una sequenza di opere che dall'uomo si sono spostate all'ambiente: la terra, l'acqua, la vita vegetale e minerale sono stati indagate dal punto di vista simbolico, estetico e fenomenologico. Ma Dubuffet non si è limitato a farne una rappresentazione convenzionale, imitando l'opera della natura stessa ha fatto in modo che le immagini si generassero in maniera quasi spontanea attraverso l'assemblaggio di elementi botanici e in virtù di processi chimici.

Gli esiti di questo sorprendente procedere sono visibili nei "Phénomènes" (324 lavori litografici realizzati tra il 1958 e il 1962), esposti ora nei nuovi spazi del Giardino della biodiversità dell'Orto botanico di Padova. Dubuffet, oltre a raccogliere sulla carta le impronte di diverse superfici individuate nell'ambiente, ha fatto ricorso a procedimenti quali la polverizzazione, l'irrigazione e l'emulsione di liquidi sulla pietra litografica per ottenere superfici che paiono lastre di metallo, zolle di terra erosa e polverosa, sezioni di rocce riesumate dal ventre della terra, in quello che Nicola Galvan, curatore della mostra, ha ben definito Il teatro del suolo.

L'esito, ancora oggi da ritenersi un unicum assoluto nel campo delle arti, è uno spettacolare "atlante" di immagini a colori e in bianco e nero, apparentemente astratte eppure verosimili; una classificazione puntuale, quanto poetica, di avvenimenti grandi e impercettibili, visibili e invisibili, in cui l'autore sembra osservare e reimmaginare il mondo attraverso gli occhi del geologo, del botanico, dell'agrimensore, dell'artista. Non a caso, nel 1961, qualche anno prima che il ciclo fosse esposto per la prima volta in toto a Palazzo Grassi a Venezia (per poi essere smembrato in 22 portfolio dispersi nei più importanti musei del mondo e raccolti ora, dopo 51 anni, solo per questa mostra padovana), quando Lorenza Trucchi ebbe occasione di vedere questo monumentale ciclo nello studio dell'artista ebbe la netta sensazione di trovarsi "nell'arca di un nuovo Noé".

Jean Dubuffet. Il Teatro del suolo

26 giugno - 31 ottobre 2015

Giardino della biodiversità dell'Orto botanico, Padova