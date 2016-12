"Il settimo splendore", un viaggio sentimentale per perdersi e ritrovarsi

12:28 - E' in libreria e fumetteria "Il settimo splendore", nuovo titolo della fortunata collana "Le città viste dall'alto", prova d'autore di Leonardo Favia - al suo graphic novel d'esordio - disegnato dal talento di Ennio Bufi e magnificamente colorata da Walter Baiamonte.

Modì torna a Parigi per la prima volta senza la madre, per comprendere il senso della sua scomparsa. Vi trova un luogo nuovo, meno familiare, meno accogliente. Forse però è lui che non si sente veramente a casa in nessun luogo, ormai.



Troverà amici veri, e forse un amore, ma più si avvicinerà alle risposte di cui credeva di avere bisogno, più capirà che apprenderle lo cambierà per sempre.



Leonardo Favia è nato a Bari nel 1982. Dopo la laurea in Storia del Cinema si trasferisce a Milano, dove frequenta il corso di sceneggiatura presso la Scuola del Fumetto. Sceneggiatore delle avventure a fumetti di Geronimo Stilton, lavora come editor per BAO Publishing. Il settimo splendore è il suo primo romanzo grafico.



Ennio Bufi è nato a Molfetta nel 1976. Dopo la laurea all'Accademia di Belle Arti di Bari, inizia la sua carriera come scultore. Vice a TorinoComics il Premio Miccia nel 2006. Dal 2007 al 2010 lavora nel campo del cinema d'animazione. Dal 2010 illustra per Edizioni Piemme e Bao Publishing albi di Geronimo Stilton a fumetti, è copertinista e disegnatore della serie Don Camillo a fumetti (Renoir Comics) e collabora con Star Comics, Grand Angle e Sergio Bonelli Editore.



Il settimo splendore

Leonardo Favia ed Ennio Bufi

Bao Publishing

pagine 128

15 euro



Sfoglia una preview del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.