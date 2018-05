"Il re bianco", il graphic novel di Davide Toffolo sulla vita del celebre gorilla albino di Barcellona

"Il re bianco" racconta l’ultima esibizione di Copito de Nieve. Il graphic novel nasce da un viaggio reale di Davide Toffolo che da Genova lo ha portato a Barcellona per finire nel museo di storia naturale di Londra. Il volume racconta sia la storia del primate più famoso del mondo, ma indaga anche il rapporto uomo-animale, la difficoltà del dialogo fra adulti e ragazzi e la trasformazione dell’essere vivente in merce. Un libro poetico, doloroso, delicatissimo, uno dei lavori più amati dallo stesso Toffolo che girerà per l'Italia per presentare il suo lavoro.



Il graphic novel esce il 24 maggio, ma viene presentato in anteprima a Milano il 17. Poi Toffolo proseguirà il suo tour di presentazione nelle principali città italiane: il 20 maggio sarà a Modena, il 28 a Bologna e poi a Padova, Firenze, Roma per concludere il tour il 16 giugno a Lago D'Iseo.



Ecco in anteprima su Tgcom24 alcune tavole del graphic novel: