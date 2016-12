"Il pugile", la storia di Hertzko Haft, fuori dai lager nazisti grazie alla boxe

16:53 - In occasione della Giornata della Memoria 2015 l'autore tedesco Reinhard Kleist presenterà in Italia il graphic novel "Il pugile", in libreria per BAO Publishing.

Il libro racconta la storia vera di Hertzko Haft, basata sul libro del figlio Alan Scott Haft: Harry Haft: Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano. Sopravvissuto ai lager solo perché costretto a disputare incontri di boxe per divertire i gerarchi nazisti, dopo la tragica esperienza emigrò negli Stati Uniti e iniziò la sua carriera di pugile professionista fino ad incontrare sul ring il grande Rocky Marciano. Obbligato a combattere per la sopravvivenza, Haft vinse la battaglia per la libertà.



Il tour di presentazione del libro toccherà le città di Roma, Genova, Trieste e Milano, con incontri nelle scuole, nelle librerie e in alcune sedi del Goethe-Institut nei giorni compresi tra il 27 e il 31 gennaio 2015.



In appendice al volume, un saggio approfondisce il tema del pugilato nei campi di concentramento nazisti, con documentazione fotografica e alcuni schizzi preparatori dell'artista.



Reinhard Kleist (Colonia, 1970) è un illustratore e fumettista tedesco, vive a Berlino. Il suo esordio avviene con la pubblicazione dell'albo "Lovecraft", cui viene attribuito uno dei più importanti premi del panorama fumettistico tedesco. Nel 2006 viene conosciuto a livello internazionale grazie al graphic novel "Cash - I see a darkness" (di prossima pubblicazione), apprezzata e pluripremiata biografia del cantante. Nel 2010 è la volta della biografia di Fidel Castro, raccontata nel graphic novel Castro. Nel 2011 scrive "Il pugile", inizialmente uscito a puntate su uno dei più importanti quotidiani tedeschi, raccolto poi in un unico volume e pubblicato nel 2014 in Italia da Bao Publishing.



Il Pugile

Bao Publishing

Pagine 200

Prezzo 16 euro





Sfoglia un'anteprima. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.