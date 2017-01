"Il piano orientale", la Beirut a fumetti vista da un musicista

"Il piano orientale" racconta la storia di un uomo, nella Beirut degli anni Sessanta, che inventa un pianoforte mai visto prima, nel sogno di coniugare le tradizioni di Oriente e Occidente. La storia di questo strumento è strettamente legata alle vicende familiari della scrittrice, nel Libano travolto dalla guerra civile. Il libro è la nuova graphic novel di Zeina Abirached, disponibile dal 26 gennaio nelle librerie grazie a BAO Publishing.



L'autrice - Zeina Abirached, nata a Beirut nel 1981, è illustratrice e fumettista libanese. Pubblica il suo primo fumetto, "(Beyrouth) Catharsis", nel 2002 e ottiene il primo premio al Festival Comics di Beirut. Nel 2007 il suo libro "Il gioco delle Rondini" diventa un caso editoriale. Dal 2009 lavora come illustratrice per "Agatha de Beyrouth" e pubblica "Mi ricordo Beirut". "Il piano orientale" è stato selezionato ad Angouleme e ha vinto il Prix Phenix de Litterature.