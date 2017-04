"Il pellegrinaggio" di Laura Radiconcini: amore e morte sulla via Francigena

È il 1353 e la Peste Nera ha devastato l'Italia e l'Europa intera. Col cessare del morbo, numerosi sopravvissuti si recano in pellegrinaggio, per ringraziare Dio della propria salvezza e in suffragio dell'anima dei propri cari defunti. Adso , un vampiro che si fa passare per monaco, guida un gruppo di devoti al santuario di San Sertorio, dove li attendono affamati i membri della sua potente congrega, immortali di origine bizantina. Tra i penitenti, tuttavia, c'è chi suscita in Adso sentimenti completamente nuovi, fino a farlo innamorare perdutamente e mettere in dubbio la sua stessa natura e la missione di morte che deve portare a compimento. In questo romanzo corale scritto da Laura Radiconcini , la tormentata storia d'amore tra i protagonisti è accompagnata dalle vicende degli altri pellegrini, molti dei quali nascondono colpevoli segreti.

L'autrice, romana ma con ascendenze statunitensi, nutre fin dall'adolescenza una profonda passione per i vampiri. "Tuttavia", racconta, "la cotta per Dracula mi passò quando mi resi conto che era malvagio in modo irrecuperabile". Poi, dopo vari decenni, scoprì casualmente la saga di Twilight.



Ecco finalmente i vampiri che aveva sognato da ragazzina, capaci di scelte etiche e di redenzione. E capaci anche di amare. L'entusiasmo la spinse a frequentare siti e blog americani, contribuendovi con racconti soprannaturali, che ebbero buona accoglienza. Man mano che li scriveva, li traduceva anche in italiano per amici e parenti. Il Pellegrinaggio è nato dal loro incoraggiamento e da un viaggio in Toscana nei luoghi dove passava la via Francigena.



"Dopo un po' tutti hanno iniziato a dirmi: ma perché non pubblichi sul serio?", spiega Laura Radiconcini. "C'è molto da lavorare, dato che non è più possibile mantenere i personaggi della saga e tutte le caratteristiche coperte dal copyright. E poi voglio ambientazioni italiane e contesti storici. Così nasce Il Pellegrinaggio, una storia soprannaturale, ambientata nel Medio Evo sulla via Francigena. E ci sarà un seguito, spero, sempre ambientato in Italia, ma durante la seconda guerra mondiale. Ma uno dei personaggi del Pellegrinaggio tornerà ad avere un ruolo anche qui. È questo il bello dei vampiri: sono immortali".



In anteprima per i lettori di Tgcom24 un estratto del libro: