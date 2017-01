"Il papà di Dio", storia di un rapporto... complicato

“Il papà di Dio” è il nuovo libro edito da Bao Publishing in libreria dal 12 gennaio. La presentazione si terrà a Milano, il 18 gennaio alle ore 18:30, presso La Feltrinelli Duomo con l'autore Maicol&mirco.“Il papà di Dio” presenta decine di vignette inedite capaci di far ridere e di riflettere.



Si tratta di un lungo graphic novel di ben 960 pagine, un'epopea che tratta il complicato rapporto tra Dio e suo padre. Sono pagine piene di vuoti, capaci di colmare però tutti i nostri dubbi. Chi siamo? Perché soffriamo? Perché moriamo? Esiste Dio? E Satana? Un libro sulla verità, che sarebbe piaciuto a scrittori come Nietzsche, Sartre e Leopardi. Maicol&mirco è l'amato autore delle irriverenti vignette rosse de "Gli scarabocchi di Maicol&mirco", fenomeno del web.