"Il fantastico mondo dei Peanuts": a Milano in mostra Snoopy & Co.

Escono dai fumetti e si mettono in "mostra". L'impacciato Charlie Brown, la scorbutica Lucy, il tenero Linus, l'intraprendente Piperita Patty. Ma anche il solitario Schroeder e l'insuperabile Snoopy. Per festeggiare il sessantacinquesimo anniversario della nascita dei Peanuts (e in occasione dell'uscita del film "Snoopy & Friends", nelle sale italiane a partire dal prossimo 5 novembre), WOW Spazio Fumetto allestisce in collaborazione con BIC Licensing una mostra davvero unica dedicata al gruppo di bambini più amato della storia del fumetto (e non solo).