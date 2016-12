9 febbraio 2015 "Il Dizionario della Grande guerra" per capire l'evento che segnò il mondo Nel centesimo anniversario, l'opera curata da Gustavo Corni ed Enzo Firmiani raccoglie le idee, gli avvenimenti e i protagonisti del primo conflitto mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:36 - Il Dizionario della Grande guerra è un grande affresco dei fatti che per il nostro paese ebbero inizio il 24 maggio 1915, quando l'Italia dichiarò guerra all'Austria. L'opera curata da Gustavo Corni e Enzo Fimiani ha un taglio sia scientifico sia divulgativo, e prova a compendiare le idee, gli avvenimenti e i protagonisti del conflitto che ha segnato la storia del mondo.

Si tratta di un libro che permette di viaggiare tra nomi, luoghi, immagini, eventi, di perdersi e ritrovarsi fra le molte eredità materiali e simboliche che nell’ultimo secolo hanno segnato in profondità la storia delle nazioni e la vita delle persone. Il lettore che si avventura in queste pagine scoprirà con stupore che non c’è stato un solo giorno della propria vita nel quale non si sia trovato a confrontarsi, in modo diretto o indiretto, con l’immenso patrimonio di esperienze individuali e collettive il cui seme è stato gettato nel 1914.



In questo dedalo di informazioni si è liberi di scegliere il proprio itinerario e seguirlo fino in fondo, oppure lasciarsi guidare da rimandi e intuizioni; in ogni caso, l’approdo sarà la consapevolezza che la Grande guerra fu un evento generale e totalizzante, fino al punto di avere ravvisato in se stesso il proprio opposto: è nella ferocia del conflitto, infatti, che si possono leggere i primi segni per una cultura della pace.



Lungi dal ripercorrere la classica indicizzazione in ordine alfabetico delle voci biografiche dei protagonisti della Grande guerra, il libro è un nuovo strumento che propone una lettura della Prima Guerra Mondiale organizzata in modo innovativo. L'opera si compone di unacronologia sistematica accompagnata da una serie di schede di approfondimento, un apparato iconografico e un lemmario suddiviso insei grandi aree tematiche: gli stati coinvolti, i personaggi chiave, gli eventi e le azioni, le tipologie di eserciti e le armi usate, i simboli e le culture, le eredità.



Il volume contiene inoltre una bibliografia tematica, indicazioni sul cinema, sui siti utili e una guida ai musei e ai luoghi della Grande guerra.



a cura di Gustavo Corni - Enzo Fimiani

Dizionario della Grande guerra

Textus Edizioni Collana

Pagine 424

Prezzo 29,00 euro



