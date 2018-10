"Il Corriere dei Piccoli" compie 110 anni: una mostra per celebrare il primo giornale italiano di fumetti

"Il Corriere dei Piccoli" in mostra: alcune pagine del primo giornale italiano di fumetti Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La storia del "Corriere dei Piccoli" inizia con una donna, Paola Lombroso, sociologa e scrittrice che ha progettato il settimanale. E la mostra si apre proprio raccontandone la figura, attraverso rari documenti provenienti dagli archivi della Fondazione Franco Fossati. E proprio alle donne è dedicato uno dei focus dell'esposizione, per raccontare autrici come Grazia Nidasio e Iris De Paoli, o José Pellegrini che ha diretto il "Corrierino" dal 1977 al 1981, e Maria Grazia Perini, direttrice dal 1982 al 1994.



L'esposizione si sviluppa in sezioni che suddividono la lunga storia del "Corriere dei Piccoli" in periodi, basandosi sui fatti fondamentali nella vita del giornale: i cambiamenti di formato, il breve cambio di nome ("Giornale dei Piccoli" a cavallo del 1945-1946), l’introduzione di una vera e propria copertina nel 1962, il radicale restyling del 1968, fino alla chiusura del 1995. Ogni periodo è caratterizzato da personaggi straordinari, realizzati dai più importanti artisti italiani, capaci di diventare vere e proprie icone ancora notissime a decenni di distanza.



All’interno della mostra è possibile rileggere le storie più belle di questi personaggi, attraverso l’esposizione di centinaia di giornali e albi originali. Un altro aspetto fondamentale del "Corriere dei piccoli" è stato l’approccio adottato da tutti coloro che vi hanno collaborato: l’idea di mettersi dalla parte del giovane lettore, senza condiscendenza ma dandogli ogni settimana qualcosa da leggere e godersi con partecipazione. Il settimanale ospita così grandi firme della letteratura italiana e del giornalismo, da Luigi Barzini a Mino Milani, da Dino Buzzati a Gianni Rodari, in racconti, romanzi a puntate, fiabe e favole spesso illustrate dai grandi artisti del giornale.



Ad aprire la mostra il primo numero, rarissimo e prezioso, datato 27 dicembre 1908, in edizione originale, fiore all’occhiello dell'esposizione. Accanto a centinaia di albi e giornali e ingrandimenti scenografici, si trova anche una ricca selezione di tavole originali provenienti dall’archivio della Fondazione Franco Fossati e da prestigiose collezioni e archivi privati. In collaborazione con il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova sono esposte alcune tavole originali disegnate da Sto e il preziosissimo costume originale del Signor Bonaventura, uno dei più celebri personaggi della rivista, indossato da Sergio Tofano negli spettacoli teatrali ispirati al personaggio.



"Corriere dei Piccoli", 110 anni del Fumetto in Italia

Wow Spazio Fumetto, Milano

dal 13 ottobre al 13 gennaio 2019

