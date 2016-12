2 marzo 2015 "Il Bel Paese", a Ravenna una mostra racconta "come eravamo" oltre un secolo fa L'esposizione, al Museo d'Arte fino al 14 giugno, documenta la trasformazione del paesaggio italiano in tutti i suoi aspetti e la sua progressiva modernizzazione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - Una mostra per raccontare "come eravamo" più di cento anni fa, e come sono cambiati nel tempo l'Italia e gli italiani. Il Bel Paese - Dal Risorgimento alla Grande Guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi, al Museo d'Arte della città di Ravenna fino al 22 giugno, documenta, attraverso le migliori opere dei più importanti pittori attivi a cavallo tra '800 e '900, la trasformazione del paesaggio italiano in tutti i suoi aspetti, col passaggio da un'economia rurale all'industrializzazione, e uno spaccato della società e della cultura italiane, dalle premesse dell'Unità alla partecipazione al primo conflitto mondiale.

La mostra si articola in sezioni tematiche che propongono una rappresentazione pittorica delle straordinarie bellezze paesaggistiche italiane insieme a momenti d vita quotidiana in un'epoca di trasformazioni sociali, economiche e politiche. L'esposizione si apre con una sezione introduttiva dominata da alcuni dei più noti dipinti di Induno, Fattori, Lega, Guaccimanni, dedicati all'epopea risorgimentale.



Il percorso espositivo prosegue con un viaggio nel paesaggio naturale e urbano italiano, dove vette alpine, paesaggi lacustri e marini. si alternano a pittoreschi scorci delle città mete del Gran Tour, come Venezia, Firenze, Roma e Napoli, visti attraverso lo sguardo di grandissimi interpreti dell'800 italiano ed europeo: Fontanesi, Caffi, Costa, Bianchi, Palizzi, Previati e Segantini.



Non mancano, in questo viaggio nell'Italia che fu, immagini suggestive di tradizioni e costumi, magistralmente eseguite da autori come Michetti, Signorini, Lega e Morbelli, e momenti di vita quotidiana in una società ancora rurale che lentamente si affaccia nella nuova realtà industriale, al centro dell'opera di maestri quali Fattori, Cannicci, Cammarano, Boccioni.



Una delle sezioni più interessanti, perché davvero rende l'idea di "come eravamo", è quella dedicata alla caratterizzazione di personaggi di diversa condizione sociale, un tema indagato dai maestri Lega, Cremona, De Nittis, Boldini: una sorta di "album di famiglia" di oltre un secolo fa, che accoglie al suo interno anche una ricca selezione fotografica, con alcuni storici pionieri di questa forma d'arte, all'epoca intenta a percorrere i suoi primi passi.



La parte conclusiva è poi una sintesi di queste diverse sezioni, con opere realizzate tra il primo e il secondo decennio del '900, che documentano le premesse divisioniste chiaramente innestate in un clima europeo, e l'avvento del Futurismo, l'avanguardia guidata da Filippo Tommaso Marinetti, con artisti quali Boccioni, Balla, Depero, Carrà, Russolo, decisi a spazzare via ogni residuo della cultura e della sensibilità ottocentesche, prima che la Grande Guerra, vero spartiacque tra i due secoli, segni profondamente anche la continuità e le avveniristiche utopie del movimento.



