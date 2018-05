"I segreti per investire con l’oro", intrighi e dinamiche del metallo giallo

In un unico volume vicende storiche, approfondimenti e risposte su tutto ciò che determina la domanda e l’offerta del metallo giallo. Parliamo della nuova edizione de " I segreti per investire con l’oro ", il libro (disponibile anche in ebook) ad opera di Carlo Alberto De Casa , chief analyst del broker ActivTrades e collaboratore di riviste, canali economici e quotidiani nazionali, tra cui Tgcom24 . In questa pubblicazione l'autore fornisce le risposte a molte domande legate al prezioso metallo: quanto vale l'oro della Banca d'Italia? Cosa capitava nelle aste del London Gold Fixing, i prezzi dell'oro erano realmente manipolati dalle banche d'affari? C'è qualche somiglianza fra oro e bitcoin?

Edito da Hoepli e con la prefazione di Mario Deaglio, "I segreti per investire con l’oro" costituisce una guida fondamentale per chi si avvicina al trading sull'oro e sulle materie prime, ma anche per chi vuole comprenderne dinamiche e intrighi. De Casa nel suo lavoro parte dalle principali vicende storiche legate all'oro, passando per il boom dei primi anni Duemila e arrivando al crollo 2013-2015, seguita dalla ripresa degli ultimi anni.



Il testo contiene inoltre un'analisi sulla composizione della domanda e dell'offerta mondiale di oro, per capire i principali fattori che incidono sull'andamento del suo prezzo, oltre ad una presentazione degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati dai trader per investimenti.