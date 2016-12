"I migliori album della nostra vita": il Mata di Modena mette in mostra più di mille figurine di spot e campioni

"Storie di miti, campioni e bidoni dello sport". Si presenta così la mostra organizzata dalla Manifattura Tabacchi di Modena (Mata), dedicata a più di mille figurine, con un unico oggetto e una sola passione: lo sport. Dall'introvabile Pizzaballa, portiere dell'Atalanta che fece perdere il sonno a centinaia di collezionisti, al nuotatore Greg Paltrinieri, dal mitico maratoneta Dorando Pietri, a campioni del volante come Ayrton Senna e Michael Schumacher. L'esposizione emiliana non dimentica nulla: neppure le pagine tragiche, come Monaco 72, l'Olimpiade segnata dal terrorismo palestinese, o Berlino 36, la competizione fortemente voluta da Hitler per glorificare il regime nazista. Tutto può essere raccontato con una figurina e tutto può essere rievocato, per la gioia di tanti nostalgici.

Dal 16 settembre al 26 febbraio 2017, in occasione del Festival Filosofia focalizzato proprio sull'agonismo, sarà possibile osservare, oltre alle figurine originali, anche riproduzioni a grandezza naturale, raffigurate attraverso giganteschi ometti da biliardino. Non meno sorprendenti i video d'animazione in cui le figurine prendono vita e il sistema Pygmachia: un allestimento in cui lo spettatore, dotato di guantoni da pugilato, deve trasformare i propri pugni in composizione artistica.



Completa la mostra il catalogo "I migliori album della nostra vita" (Franco Cosimo Panini editore, 2016) che comprende tutte le immagini delle figurine in mostra e i testi di Leo Turrini, Daniele Francesconi, di Paola Basile e Thelma Gramolelli. Un buon modo per tornare bambini, senza vergognarsi troppo.