"Gli Sforza": il nuovo romanzo sulla dinastia che fece grande Milano

Lotte tra fazioni, intrighi di corte, gesta eroiche di uomini e donne. Nel suo nuovo libro, "Gli Sforza" (edito da Mondadori, pp. 240, euro 19), Carlo Maria Lomartire racconta le vicende umane e i sentimenti dei principali protagonisti della "dinastia che fece grande Milano", rimanendo sempre fedele a date, luoghi e fatti storici. Il volume verrà presentato il 5 giugno al Mondadori Megastore di Milano.



La vicenda parte dal 1385. Siamo a Cotignola, in Romagna, e uno dei più spietati condottieri, Boldrino da Panicale, arruola nelle sue fila un contadino di 16 anni: "Giacomo Attendolo, per tutti Giacomuzzo, anzi Muzio". Il giovane - fantasticando su un futuro fatto di battaglie, soldi e conquiste - accetta di unirsi al condottiero. Come poteva immaginare che con quella sua decisione stava, di fatto, dando origine a una delle più celebri dinastie del Rinascimento? Muzio Attendolo, soprannominato "Sforza" per la sua prestanza fisica, dopo essersi messo al servizio dei Visconti e di città come Perugia e Firenze, avrà una vita avventurosa, mogli, amanti e figli, tra cui Francesco: il primogenito, che nel 1450 diventerà signore di Milano.