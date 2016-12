"Gli amari consigli", tra strane visioni e l'ordinaria vita di una precaria

09:00 - Nicolò Pellizzon ambienta il suo nuovo conturbante e visionario graphic novel in un tranquillo scenario di provincia: Sara è una ventenne alle prese con un lavoro precario che non la soddisfa, molte preoccupazioni e la paura di affrontare il futuro. Non l'aiutano a star meglio né gli amici, né la famiglia, né tanto meno il medico che dovrebbe tenere a bada le visioni da incubo di cui è vittima fin da bambina. Ora che è cresciuta incombe su di lei il momento della scelta: meglio cercare di andare avanti, alla ricerca della normalità, oppure rischiare di cadere in un turbine di follia?

BAO Publishing è lieta di annunciare l'uscita di "Gli amari consigli" (15 euro, 152 pagine), il nuovo libro del talentuoso autore veronese in uscita nella collana "Le città viste dall'alto", storie di autori che hanno voglia di raccontare di luoghi che gli stanno a cuore, sia immaginari che reali.



In questo nuovo libro, stampato in tricromia (nero-arancio-rosa), Pellizzon dà prova di enorme maturità artistica e narrativa, sospendendo l'incredulità del lettore a una tale vertiginosa altezza da rendere impossibile posare il libro prima di averlo finito. La storia di Sara, le cui visioni ultraterrene si mescolano alla vita di un'ordinaria precaria del ventunesimo secolo è la perfetta sintesi di autorialità e godibilità della lettura. Una storia destinata a lasciare il segno. Gli amari consigli è disponibile in tutte le librerie a partire dal 17 ottobre 2014.

Sfoglia un'anteprima del graphic novel: