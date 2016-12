"Endgame - The Calling" il romanzo che cela un segreto da 500mila dollari

18:00 - "Endgame" racconta la serie di catastrofi naturali che si è abbattuta su alcune città sparse per il mondo. Tutti sono convinti che si tratti di una tragica coincidenza. Solo in dodici conoscono la verità. Dodici prescelti che hanno atteso questo giorno per diecimila anni. Mentre l’umanità era ignara della minaccia che gravava sulla Terra, loro si preparavano alla sfida.



Generazione dopo generazione, hanno affinato le proprie capacità fisiche e intellettive, diventando raffinati strateghi e assassini infallibili, maestri dell'inganno e acuti osservatori. E adesso devono mettere in pratica ciò che hanno imparato: quelle catastrofi infatti sono il segnale che dà inizio alla caccia.



Per ognuno di loro, è arrivato il momento di partire alla ricerca della Chiave, l'unico oggetto in grado di fermare l'apocalisse. Chi la troverà per primo, avrà salva la vita. Gli altri saranno condannati.



"Endgame" non è solo un libro ma pure una caccia al tesoro su scala globale con in palio 500mila dollari, un film ad alto budget in arrivo, un'app interattiva per coinvolgere i lettori di tutto il mondo.



Il giorno della pubblicazione di "Endgame", in contemporanea mondiale, inizierà una caccia al tesoro. Gli enigmi sono stati ideati da un team di crittografi che hanno disseminato indizi nel libro, in internet, nel mondo reale… Ma è il romanzo il centro di tutto: solo leggendolo sarà possibile vincere. Grazie alla collaborazione con Google e 20th Century Fox il vincitore si aggiudicherà 500 mila dollari.



Endgame – The Calling

autori: James Frey e Nils Johnson-Shelton

pagine: 496

prezzo: € 16,40

www.endgameiscoming.com

In libreria dal 9 ottobre 2014



