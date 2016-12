"Ecoland", una zappa ci salverà

10:09 - In attesa che l'Expo sul cibo apra i battenti, arriva in libreria "Ecoland - male che vada faccio il contadino", edito da BeccoGiallo e scritto da Andrea Ragona di Legambiente e dal pittore Gabriele Gamberini. Il volume alterna fumetti, fotografie e testo, ed è un viaggio lungo lo stivale alla scoperta dei giovani che tornano a maneggiare la zappa, ma senza trascurere il web.



Il libro racconta come la terra sia un orizzonte individuale e collettivo sempre più diffuso, ma sviluppa pure una riflessione sul rapporto Uomo-Natura, sul problema dell'esaurimento delle risorse e sulle nefaste conseguenze di un'economia basata esclusivamente sul profitto.



In maniera originale ogni capitolo-racconto suggerisce un brano musicale a tema, formando così una playlist virtuale che va da Fabrizio De André a Lo Stato Sociale ai Baustelle, passando per Loretta Goggi e la Bandabardò.



Protagonisti dei fumetti che chiudono ogni capitolo sono Totò e Ninetto, i personaggi del film "Uccellacci e Uccellini" di Pasolini. La prefazione è di Enrico Erriquez Greppi, voce della band Bandabardò.



Ecoland, male che vada faccio il contadino

Testi di Andrea Ragona

Disegni di Gabriele Gamberini

Pagine 192

Beccogiallo

Prezzo 15,90