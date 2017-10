"Due Così": la poesia nei versi di Alessandra Distefano

Sabato 7 ottobre, presso "Casa delle Arti - Spazio Alda Merini", si svolgerà la presentazione del terzo libro di poesie di Alessandra Distefano, intitolato "Due Così". L'autrice, farmacista e scrittrice, nata a Milano nel 1977, vive a Randazzo (Catania) dove, oltre a svolgere la sua professione, coltiva la passione per la scrittura, il suo più autentico modo per "assomigliare a se stessa". All’evento, come nelle precedenti presentazioni del libro, sarà presente l’autore della prefazione, Alessandro Quasimodo. Come il cognome fa intuire, Alessandro è figlio d’arte: Salvatore, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1959, era infatti sua padre. Quello che è meno risaputo, probabilmente, è che anche la madre, Maria Cumani, è stata una scrittrice, una traduttrice di opere classiche, tanto da essere prezioso e imprescindibile aiuto per il marito e, ancor prima, una ballerina talentuosa.

Al di là di questo, Alessandro Quasimodo è, soprattutto, un personaggio di spessore: un attore, uno scrittore, un uomo di cinema e di teatro. Come fa notare, le poesie della Distefano molto hanno in comune con quelle della Cumani. Non è un caso quindi che l'autrice de "Due Così" sia arrivata prima al Premio Artistico Letterario Internazionale al Femminile Maria Cumani Quasimodo, organizzato dalla casa editrice Aletti, di cui Alessandro Quasimodo è stato presidente di giuria e grazie al quale i due si sono conosciuti. La recitazione delle poesie da parte di Quasimodo commuove e incanta, tanto quanto l’ascolto delle poesie magistralmente musicate dal medico e musicista Gesuele Sciacca.



Come è inevitabile che sia, però, sarà il discorso dell’autrice a offrire la chiave di lettura migliore per le poesie. Sono passati 17 anni dalla presentazione del primo libro, "Inverno Segreto", che vanta la prefazione di Alda Merini; lo stile è molto cambiato, si è evoluto passando attraverso "Quello che manca è l’anima" (secondo libro), eppure i temi salienti ritornano sempre: l’amore per le parole, quello per il mare, quello per gli affetti più prossimi. Infatti è alla figlia che è dedicata quest’ultima raccolta. Maria Giulia, sei anni, parteciperà alla presentazione con una disinvoltura di cui solo i bambini sono capaci, improvvisando una danza sulle note dell’accompagnamento musicale e recitando una poesia breve.



Ma chi sono questi "due così" ? Sono due amanti, due fidanzati, due complici? Quel che è certo è che siano due innamorati, due persone qualunque alle quali è capitato di condividere la più strabiliante e più comune delle esperienze, l’amore. Sono esistiti veramente i momenti descritti nelle poesie? Sono ricordi reali o fantasie della mente? Non fa differenza. Come spiega l’autrice, a volte sono maggiormente vere le cose che non sono mai state, che desideriamo che accadano, che forse non accadranno mai...ma cosa importa, nel momento in cui si trasformano in poesia? Nel momento in cui le parole vengono messe nero su bianco, diventano il luogo in cui potersi incontrare, lo scrittore e i lettori, ma forse anche solo i lettori tra loro, un posto in cui condividere e sentirsi meno soli.



Per chi volesse, il libro, impreziosito dalle tavole a colori di Alberto Casiraghy e dalla postfazione di Santino Mirabella, giudice-scrittore, è disponibile on line al sito della casa editrice www.lavitafelice.it. Dopo Randazzo, Catania e Milano, il libro verrà presentato anche a Giarre.