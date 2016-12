"Dimentica il mio nome", in anteprima il quinto graphic novel di Zerocalcare

Per festeggiare il lancio di "Dimentica il mio nome" Zerocalcare regala una vignetta ai lettori di Tgcom24. La data da segnare in agenda è quella del 16 ottobre: sugli scaffali delle librerie e dei bookstore digitali arriva infatti, il quinto graphic novel del fumettista del momento (in edizione Regular e Variant, dipinta da Gipi, limitata a quattromila esemplari, BAO Publishing, 16 euro). In attesa di avere in mano la copia del volume, Tgcom24 vi offre l'anteprima di alcune tavole.