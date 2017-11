"Di cosa stiamo parlando?", un libro su tutti i tic della lingua italiana

Il linguaggio colloquiale italiano è da sempre caratterizzato da modi di dire che esprimono lo spirito del tempo. Alcuni sopravvivono per decenni come "fico" che dagli anni '60 è giunto fino a noi pur tramutando in "figo". Poi ci sono le interiezioni, frutto dei social network, che generano inquinamento linguistico e la cui unica funzione è riempire il vuoto verbale. Gli autori del libro affronteranno questi tempi non per porsi come "censori del lessico", ma per fare ordine nel chiacchiericcio del web.



"Di cosa stiamo parlando?" è in libreria dal 9 novembre e sarà presentato il 19 novembre alla biblioteca del Mudec (Via Tortona, Milano) alle ore 16.30 con il curatore del libro Filippo La Porta e due dei dieci autori: Piero Dorfles e Edorardo Zuccato.