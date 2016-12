"Da Raffaello a Schiele", in mostra a Milano i capolavori di Budapest

Milano incontra Budapest. E, in particolare, Palazzo Reale diventa la dimora di alcune opere della ricca raccolta del Museo di Belle Arti ungherese. Capolavori che vanno dal Medioevo al Novecento, "Da Raffaello a Schiele", come titola appunto la prestigiosa mostra che sarà allestita nel capoluogo lombardo in occasione di Expo, dal 17 settembre 2015 al 7 febbraio 2016.