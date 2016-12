Promossa dal Comune di Milano e curata da Diego Sileo e Giacomo Zaza, la mostra vede la partecipazione di trentuno artisti cubani tra i più noti e influenti nel panorama artistico internazionale, attivi dalla fine degli anni Settanta in poi.



L'esposizione si sviluppa lungo un percorso diviso in sezioni, tra cui una parte storica - in cui emerge il carattere performativo dell’arte contemporanea cubana - e una vasta selezione di opere degli artisti più promettenti della nuova generazione. Un panorama da cui emerge la continua tensione di Cuba tra difesa della propria tradizione e apertura alla cultura globale.



​Un ricco public program introdurrà i visitatori alla cultura e all’arte cubana: proiezioni, incontri con gli artisti, visite guidate, family lab e workshop. Tutto questo per scoprire l'isola attraverso arte, architettura, cinema, musica e poesia. Il catalogo, pubblicato da Silvana Editoriale, conterrà testi inediti dei curatori, oltre a un ricco apparato iconografico.