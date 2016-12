"Cruel", un thriller di Salvo Sottile

08:00 - Salvo Sottile porta la sua esperienza di giornalista e la sua conoscenza del mondo della cronaca nera in un thriller avvincente e imprevedibile in uscita domani per Mondadori: Cruel. L’azione ruota attorno alla redazione di un settimanale, descritta con assoluto realismo, che diventa così il campo gravitazionale del male.



Nessuno è al riparo dal sospetto, tutti credono di avere la verità in tasca. Qualcuno ha anche la presunzione di riconoscere il male, di poterlo sconfiggere. Ma come accade nei casi reali, non esiste mai un colpevole certo né una sola verità. Semmai ce ne sono tante, tutte valide, tutte spendibili e tutte solide agli occhi della logica fino a quando non arriva una verità più forte che si posa sull’ultima e fa crollare tutte le altre, come in un domino.

Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. Marta Luci, studentessa universitaria, è stata trovata morta dentro un ex ospedale psichiatrico abbandonato. L’assassino le ha squarciato la gola, ha messo il corpo a testa in giù e lo ha svuotato di tutto il sangue. I capelli sono intrisi di una sorta di balsamo. Sul ventre e sul petto alcuni tagli disegnano una croce rovesciata.



Delle indagini viene incaricato un commissario specializzato in omicidi rituali. Ma sulle tracce dell’assassino si mette anche un giornalista, Mauro Colesani, inviato del settimanale Cruel, crime magazine di grande successo diretto da uno psichiatra famoso e carismatico. Mauro gira su un motorino scassato, ha modi poco ortodossi, ma anche un grande talento. E un motivo speciale per scoprire la verità.



Salvo Sottile, giornalista e scrittore, è nato a Palermo nel 1973. Ha condotto, tra gli altri, i programmi di cronaca nera “Quarto grado” su Retequattro e “Linea gialla” su La7. Ha pubblicato Maqueda (Baldini Castoldi Dalai, 2007) e Più scuro di mezzanotte (Sperling e Kupfer, 2009).



Cruel

Mondadori

Prezzo 17,00 euro

Pagine 228



Leggi un capitolo del libro. Se non visualizzi correttamente il testo, clicca qui.