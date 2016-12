"Cose da uomini", la resa dei conti di 4 ex rocker alla prova della vita

15:40 - A metà degli anni Novanta i giovani Tricky Fingers, Sandro alla voce, Yvan ai testi e alla chitarra, JB al basso e Frank alla batteria sognano di sfondare nel mondo del rock’n’roll.



Diciott’anni dopo JB vende surgelati, Frank gestisce un ristorante e Yvan tira avanti come un eterno adolescente, terrorizzato all’idea di affrontare la vita. Solo l’ambizioso e carismatico Sandro è riuscito a diventare una rockstar, e invita i vecchi compagni di band a una rimpatriata nella sua sontuosa tenuta inglese.



"Cose da uomini" di Zep racconta come la reunion di questi improbabili compagni alla prova della vita diventi l’occasione per la resa dei conti; il momento in cui vent’anni di vittorie, di fallimenti, di ferite ancora aperte e di segreti mai svelati vengono finalmente a galla.



Zep, nome d’arte di Philippe Chappuis, nasce in Svizzera nel 1967. È il padre di Titeuf, tra i personaggi più celebri del fumetto francese, per il quale ha ricevuto il Gran Premio di Angoulême nel 2004.



Sfoglia l'anteprima del volume. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.

Zep

"Cose da uomini"

Rizzoli Lizard

Pagine 96

Euro 17,00



