"City of guitars", a Monza la mostra sulla chitarra come strumento di vita

Fra le esibizioni di circa 50 anni fa, come quelle sul famoso palco di Monterey in California, sono memorabili in particolare quelle più infuocate dove i The Who e Jimi Hendrix distruggono le chitarre durante il concerto. La mostra "City of guitars" porta per la prima volta all'Arengario di Monza la storia di questo strumento musicale, che diventa strumento di vita: una passione che accomuna generazioni e non conosce fine.