Ciollansia, arriva "il libro nero del disagio"

Dopo il successo sui social dove ha raggiunto 4 milioni di follower, Insanity Page arriva in libreria: "#Ciollansia, il libro nero del disagio" (ed. Longanesi, pp.192, 10 euro). L'autore è Andrea Cerrone, il fondatore stesso della pagina comica o come la chiama lui "La community Web che diffonde l'umorismo!". #Ciollansia si presenta come una raccolta degli aforismi più divertenti pubblicati sui social, ma ha anche tanti contenuti inediti, dall'oroscopo dell'ansia al test ansiogeno per scoprire che tipo di ansioso sei.