"Capire, fare e reinventare il fumetto": in libreria l'edizione unica dei saggi di Scott McCloud

Tra il 1993 e il 2006, Scott McCloud ha scritto e disegnato tre saggi sul fumetto, divenuti testi fondamentali sia per aspiranti fumettisti che per gli appassionati del graphic novel. Oggi le tre opere sono state raccolte in un unico volume: " Capire, fare e reinventare il fumetto " (edito da Bao Publishing, pag. 752, euro 29). Un libro che è stato definito dagli addetti ai lavori: " La Bibbia del fumetto a fumetti ".

Il libro - Le opere di saggistica sono valse a Scott McCloud l'appellativo di "massimo teorico della Nona arte". L'edizione unica dei saggi è destinata a diventare un'opera fondamentale, illuminante e accessibile, per fumettisti e non. Un vero e proprio tesoro sul “genere” da leggere, studiare, consultare e conservare per le generazioni future. Il libro affronta il tema del graphic novel a 360 gradi: dalla narrazione sequenziale alle tecniche narrative più efficaci passando per il potenziale rivoluzionario del fumetto, a livello di mercato e di contenuti.



L'autore - Scott McCloud è un pluripremiato fumettista statunitense. E' autore di "Capire il fumetto", "Fare il Fumetto", "Zot!" e altre opere illustrate di narrativa e saggistica. E' stato l’iniziatore del movimento internazionale 24-Hour Comic ed è un apprezzatissimo conferenziere sui temi della forza narrativa del fumetto e della comunicazione visuale. Il suo lavoro è tradotto in venti lingue ed è reperibile online sul suo sito.