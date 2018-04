"Buio e luce", quando l'amore fa superare la sofferenza e il dolore

Fabio Salvatore torna con un nuovo libro: "Buio e luce". Un libro che nasce dalle migliaia di lettere che riceve da quando, nel 2008, è stato pubblicato il suo primo romanzo best seller " Cancro, non mi fai paura ". Molti suoi lettori, che condividevano le fatiche quotidiane del dolore e del male, hanno scelto di raccontarsi a lui, e di partecipare a quella paura di non vita che all’improvviso può diventare rinascita. Il nuovo lavoro nasce si snoda in un dialogo virtuale tra queste esperienze e i pensieri di Salvatore.

I lettori si aprono a Fabio raccontandogli le esperienze dure che hanno affrontato (non per forza legate al cancro o a una malattia). E proprio a partire da questa raccolta di lettere Salvatore apre lo scrigno segreto del suo cuore, quell'archivio d'amore che ha dato a lui stesso la forza di trasformare in speranza i dolori della sua vita. In primis il cancro, con il quale convive da quasi 20 anni, ma anche l'omicidio stradale subìto da suo padre che gli ha amputato la pace nel cuore. Il tutto per arrivare a una notte nuova, che inizia sconfortata dall'ennesimo piccolo dramma quotidiano e si conclude nella pace di un amore condiviso con tutti coloro che hanno il coraggio di aprire il cuore alla speranza, nonostante tutto.



Fabio Salvatore

"Buio e luce - Alzate gli occhi al cielo"

San Paolo

ppgg. 174 - Euro 15