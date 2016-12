"Autografo, come nasce una passione": il romanzo di Andrea Monforte

Andrea vive in un paese d'altri tempi, che emerge pienamente nel racconto della sua infanzia. Si tratta di un piccolo mondo antico, pervaso dalle emozioni e dalla calda umanità dei suoi protagonisti. Il giovane è circondato dall'amore della sua famiglia e degli amici. La passione per la musica nasce quasi per caso, come un'apparizione, durante una festa di paese. E quello che sembra essere un universo irraggiungibile, poco alla volta, diventa realtà. Sarà proprio la musica, però, a portarlo via dalla sua terra. L'amore per quest'ultima rimane comunque sempre dentro di lui e rappresenta una forza interiore che Andrea riesce a trasformare in musica, dimostrando che le passioni vere non abbandonano mai.



Attraverso la narrazione dell'infanzia dell'autore, emergono le espressioni e i valori propri del Sud Italia, una terra ricca di creatività che spesso non dà le opportunità necessarie per coltivare talenti e sogni dei suoi abitanti.Tutto il racconto è percorso dalla gioia di aver capito l’importanza che riveste il coraggio di sognare, pur prendendo atto che significa anche inesorabilmente staccarsi dalle proprie amate radici. Tuttavia, l'autore arriva alla conclusione che il suo sogno è proprio figlio di quel mondo lontano, in cui si colloca la sua infanzia felice.



È così, dunque, che le proprie radici, a cui appartengono tutti i suoi affetti, e il proprio sogno si incontrano e dimostrano di non essere forze avverse, ma tappe ineludibili del percorso della propria vita. Questa nuova consapevolezza lo porta ad affermare che “quel che conta è non aver paura di vivere”. Autografo è un inno al talento, alla vita e alla sua bellezza.



L'autore - Andrea Monteforte, musicista e compositore, ha girato l’Italia e gran parte dell’Europa grazie alla sua musica, con notevole successo di pubblico e critica. Pubblica in Svizzera, nel 1985, il suo primo disco dal titolo “Forte come me” prodotto dalla Knoflok International Music. Nel 1989 inizia una lunga e produttiva collaborazione con Gino Paoli da cui nasceranno due album: “Lo spiazzale” nel 1990 e “Andrea Monteforte”, album omonimo pubblicato nel 1992 da RTI Music. Nello stesso periodo l’artista prende parte a importanti manifestazioni musicali Italiane tra cui il “Premio Tenco” e il Festival di Sanremo. Nel 1993 fonda a Milano la “Making Music”, società di servizi musicali, e l’anno successivo pubblica un singolo dal titolo “Ora”. Nel 1995 esce il suo terzo album dal titolo “Inventiamoci qualcosa” e partecipa a numerosi concerti negli USA per promuovere il disco. Nel 1996 pubblica con la Sony Music alcune compilation dal titolo ”Momenti italiani” con Zucchero, Bocelli, Giorgia e tanti altri.



Tra il 1996 e il 2000 è autore televisivo principalmente per le reti Mediaset, azienda per la quale scrive anche diverse sigle per soap opera. Nel 2000 fonda a Roma la “Overseas Group”, società di format televisivi. Nel 2001 nasce un sodalizio lavorativo e umano con Shaila Rubin, direttore casting cinematografico tra i più importanti del mondo, e l’interazione con registi e produttori per la scrittura di colonne sonore per il cinema. Andrea è anche socio fondatore della Prince Group, società con la quale crea e produce format ed eventi. Come scrittore ha pubblicato due romanzi: “Maledetto sia il destino” e “Fantasia”. Editore/produttore e arrangiatore musicale, collabora frequentemente con musicisti e produttori artistici londinesi per dare alle sue composizioni suoni e atmosfere internazionali. Dal 2014 è presidente dell’associazione culturale “Inedito”, laboratorio d’arte e cultura.