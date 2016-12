26 marzo 2015 "Art for Porn": a Milano l'erotismo in mostra per finanziare le "Ragazze del porno" Quadri, disegni, fotografie e performance. Dal 27 al 29 marzo, alla galleria Le Dictateur, numerose opere saranno messe in vendita per raccogliere fondi per la realizzazione del progetto cinematografico del gruppo di registe Tweet google 0 Invia ad un amico

10:34 - Si intitola "Art For Porn" l'evento che si tiene a Milano, alla galleria Le Dictateur, dal 27 al 29 marzo. Una mostra mercato di opere a tema erotico organizzata per raccogliere i fondi necessari per realizzare il progetto cinematografico delle "Ragazze del porno". Dipinti, fotografie, disegni saranno messi in vendita nel corso della tre giorni, durante la quale si terranno anche performance.

Quello milanese non è il primo evento organizzato dal collettivo di registe per raccogliere fondi al fine di realizzare una serie di corti a tema erotico-pornografico. E' partito tutto con una campagna di crowdfunding su Indiegogo che però non è riuscita a raccogliere tutta la cifra che si erano prefissate. Poi è stata la volta di una prima mostra-mercato, a Roma.



Le opere che saranno messe in vendita arrivano da artisti e collezionisti che hanno accettato di dare una mano al progetto. Tanto che gli artisti coinvolti entreranno a far parte dell'associazione "Le ragazze del porno" e di un consiglio di "artisti-donatori" inserito nei crediti del film.



Al momento il primo corto in via di realizzazione è "Queen Kong", per il quale i casting si sono svolti lo scorso autunno. Diretto dalla regista Tiziana Lo Porto avrà come protagonista Valentina Nappi.