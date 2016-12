7 novembre 2014 "Around", il Festival Foiano Fotografia racconta il mondo di ieri, oggi e domani Mostre, multimedia, workshop, eventi, letture portfolio alla XVI edizione dall'8 al 23 novembre in provincia di Arezzo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - La XVI edizione del Festival Foianofotografia nasce all’insegna della leggerezza, del viaggio, della scoperta positiva. Quasi a cancellare la coscienza di ogni giorno, le problematiche del quotidiano, la consapevolezza del momento storico. Per raccontare il mondo di oggi, come se fosse un bel posto senza pensieri.



Ma alla natura non si comanda, ed è così che una passione, per la fotografia in primis, per il fotogiornalismo e per la narrativa documentaria in ugual misura, portano gli organizzatori a non trascurare una natura anche un po’ critica, sicuramente propositiva, sul chi eravamo, e dove siamo ora. Quest’anno il festival guarda, più ancora rispetto alle precedenti edizioni, al passato, al presente al futuro.

Si va ancora una volta in giro per il mondo, around per l'appunto, ricordando una guerra vicina di cui si sono perse le tracce con troppa leggerezza. Osservando la situazione dei paesi dell’ormai ex primavera araba con uno sguardo quasi estetico, eppur duro e di denuncia. Andando alla ricerca di piccoli animali che l’asprezza del terreno ha forgiato a sua immagine e somiglianza, piccoli e indomiti combattenti e sopravvissuti.



Raccontando la storia della fotografia attraverso le scelte di un fotografo davanti ai suoi provini. Seguendo le orme di un nonno. Stringendo amicizia con un senza tetto di una Roma che di accogliente ha sempre meno. Scoprendo il consumismo laddove si è abituati a vedere solo scene di ordinaria povertà. Andando a spasso attraverso la capitale del cambiamento del dopo cortina di ferro. Scoprendo una situazione ucraina che difficilmente sarà raccontata in televisione, o sui giornali. Salutando un amico che non c’è più, ma che la fotografia la portava nel cuore.



Viene inaugurata infine in questa edizione, per la prima volta, la sezione “Off”. Per dar voce alle nuove leve, a diversi linguaggi, a chi in questo periodo difficile spesso non trova spazio. Non certo per mancanza di capacità, ma per uno spirito conservatore che a Foiano, non è proprio di casa.



Mostre in programma (Galleria Furio del Furia e Sala della Carbonaia):

The Palestian dream – Andrea & Magda

Back in Berlin - David De La Cruz

Contatti, Provini d’autore – AAVV (a cura di Giammaria De Gasperis e Gaetano Cupri)

The Captain and me - Francesco Fossa

Il paradiso perduto dei cuaddeddu - Alessandro Gandolfi

Loro - Andrea Petrosino (a cura di Officine Fotografiche)

Demoni - Ivo Saglietti

Betweenlands - Loris Savino

Ukraine, today - Francesca Volpi

Questa mostra è un casino – Ferdinando Rollando (a cura di Maurizio Garofalo)



Foianofotografia Off (Sala Gervasi):

Chameleons – Francesca Bellino (a cura di Roberta Fuorvia)

Verde contemporaneo – Daniele Cametti Aspri

Mali un regard – Donatella Pollini (a cura di Eva Zamboni)



“AROUND” FOIANOFOTOGRAFIA - XVI RASSEGNA INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA

8 - 23 Novembre 2014

Galleria Furio del Furia, Sala della Carbonaia, Sala Gervasi

Foiano della Chiana (Arezzo)