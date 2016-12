"Alla nostra età, con la nostra bellezza", anteprima del libro di Daria Colombo

Sentivo la libertà e la forza delle donne di tutto il mondo entrarmi dentro. Donne che lottano, che amano, che urlano, che si salvano la vita a vicenda". Con queste parole Daria Colombo ha presentato il suo nuovo romanzo: "Alla nostra età, con la nostra bellezza" (Rizzoli, 18 euro). Si tratta del secondo libro, dopo il successo dell'esordio con "Meglio dirselo", anch'esso sull'universo femminile.



Al centro della trama il rapporto tra Alberta ed Elisa, un'amicizia che cresce grazie al confronto e alla condivisione. Sullo sfondo, il mondo universitario degli anni Novanta e la crisi delle ideologie. Un romanzo che la stessa autrice ha definito "sentimental-politico", in quanto emerge dalle protagoniste un invito a fare la propria parte per il bene comune.



Per i lettori di Tgcom24 un estratto del romanzo