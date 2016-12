"Alfons Mucha e le atmosfere art nouveau", a Palazzo Reale il genio dello stile déco

Dalle immagini di Sarah Bernard, la regina del palcoscenico immortalata dall'artista in celebri manifesti teatrali, alle réclame di profumi e prodotti per l'infanzia, con il suo tratto inconfondibile Mucha è diventato il “promotore” di un nuovo linguaggio comunicativo, di un'arte visiva innovativa e potente.



L'appuntamento dedicato a questo maestro dell'art nuveau si inserisce nel percorso che Palazzo Reale intraprenderà nel 2016 per approfondire, attraverso i grandi movimenti artistici e i loro protagonisti, il periodo di transizione tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento: una riflessione che culminerà nella grande mostra sul Simbolismo in programma a febbraio e in quella dedicata a Boccioni in primavera.



Patrocinata dalla città di Praga, la mostra è promossa dal Comune di Milano Cultura, e prodotta e organizzata da Palazzo Reale di Milano insieme al Palazzo Ducale di Genova (il capoluogo ligure sarà infatti la sua prossima tappa) e da 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore, in collaborazione con la Richard Fuxa Foundation e il Centro di Ricerca Rossana Bossaglia dell'università di Verona.